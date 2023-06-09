Суд в Москве оштрафовал сотрудницу Росавиации за пацифистский плакат на рабочем месте

Савеловский суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей сотрудницу Управления инспекции по безопасности полетов Росавиации Анну Жильцову по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), обратила внимание Kosa.Media. Причиной для разбирательства послужил пацифистский плакат на стене кабинета чиновницы.

Согласно постановлению суда, плакат у рабочего стола Жильцовой был обнаружен в минувшем мае при проведении проверки соблюдения требований пожарной безопасности. Как отмечается, плакат она повесила еще в 2022 году "в присутствии работников коллектива". Жильцова подтвердила членам комиссии свое негативное отношение к проводимой Россией спецоперации.

Суд пришел к выводу, что действия чиновницы были направлены на привлечение внимания окружающих, при этом сама она "осознавала характер публичных действий, тем самым искажала и дискредитировала задачи использования Вооруженных сил". Жильцова на заседание не явилась, суд получил ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие.

Ранее профильный Telegram-канал "Авиаторщина" сообщил об увольнении Жильцовой после обнаружения плаката в ее кабинете. По информации его источника, "чиновницу уволили за негативное отношение к проведению специальной военной операции".