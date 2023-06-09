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Новости 16:46

В Московском районе согласовали благоустройство сквера

фото ЗакС политика В Московском районе согласовали благоустройство сквера

Чиновники из Государственной административно-технической инспекции Петербурга санкционировали работы по благоустройству в саду Динамо на Заставской улице, о чем сообщается на сайте Смольного.

Сквер приведут в порядок в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". В нем появятся новые деревья и кустарники. Кроме того, в зеленой зоне модернизируют спортивное оборудование, замостят дорожки и установят современное газонное покрытие.

Ожидается, что в обновленном виде сквер может принять горожан в середине октября.

фото: ГАТИ


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