В Московском районе согласовали благоустройство сквера

Чиновники из Государственной административно-технической инспекции Петербурга санкционировали работы по благоустройству в саду Динамо на Заставской улице, о чем сообщается на сайте Смольного.

Сквер приведут в порядок в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". В нем появятся новые деревья и кустарники. Кроме того, в зеленой зоне модернизируют спортивное оборудование, замостят дорожки и установят современное газонное покрытие.

Ожидается, что в обновленном виде сквер может принять горожан в середине октября.

фото: ГАТИ