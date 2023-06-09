Администрация Пушкинского района предложила компаниям выплачивать контрактникам по 50 тысяч рублей

Администрация Пушкинского района направила в организации и предприятия на своей территории письма с предложением финансово поддержать ушедших по контракту на военную службу. Фотографию обращения опубликовал Telegram-канал "Кровавая барыня" Ксении Собчак.

"В качестве оказания поддержки работникам Ваших предприятий (организаций), решившим заключить контракт на военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации, просим Вас рассмотреть возможность внесения изменений в коллективные договоры, предусмотрев норму о предоставлении работникам, поступившим на военную службу по контракту после 01.03.2023, ежемесячной выплаты в размере 50 тыс. рублей на период прохождения ими военной службы", - сказано в письме.

При этом, в обращении отмечается, что участники СВО получают федеральные и региональные выплаты, а также имеют "широкий перечень социальных гарантий и льгот".

В пресс-службе администрации Пушкинского района ЗАКС.Ру подтвердили подлинность письма. Там сообщили, что предложение озвучили для поддержки бойцов. Никто ни на чем не настаивает, просто предложено рассмотреть такую возможность, добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее 9 июня стало известно, что петербуржцам приходят смс-сообщения с предложением посетить военкомат для сверки данных. Telegram-канал "Ротонда" сообщил, что пришедшим в военкомат предложили заключить контракт с Минобороны.

София Саттарова