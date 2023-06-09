Минобороны предложило давать ветеранский статус военным в регионах, прилегающих к новым территориям

Минобороны считает нужным расширить перечень категорий лиц, имеющих право на получение статуса ветерана боевых действий, следует из инициативы ведомства, опубликованной на портале проектов нормативных актов. Проект вносит изменения в действующий закон "О ветеранах", говорится в его тексте.

Согласно проекту, ветеранский статус предлагается давать за противостояние вторжению, охрану конституционных прав граждан, поддержание правопорядка и за охрану и оборону важных гособъектов в регионах, прилегающих к новым субъектам страны. В случае с ДНР и ЛНР подобная деятельность будет засчитываться с 24 февраля прошлого года, а в случае с Запорожской и Херсонской областями — только с 30 сентября.

Ранее статус ветеранов получили участники боевых действий в Донбассе с мая 2014 года.