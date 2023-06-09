Роспотребнадзор признал два водоема в Петербурге пригодными для купания

Региональное управление Роспотребнадзора сочло пригодными для купания два водоема в черте Петербурга, следует из сообщения ведомства от 9 июня. В конце весны в этом списке не имелось ни одной позиции.

Всего изучению подверглось состояние воды на 24 пляжах в семи районах города. Пригодными для купания были признаны Безымянное озеро в Красносельском районе и Ольгинский водоем в Выборгском районе города.

Вода в Суздальских озерах, реке Ижоре и в Колонистском пруду, а также на Финском заливе в Кронштадтском и Курортном районах признана не соответствующей требованиям санитарного законодательства.

"Управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам", — говорится в сообщении санитарного ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что употребление грязной воды может привести к заражению острыми кишечными инфекциями, гепатитом А, энтеровирусными и иными инфекциями.

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