Годовая инфляция в мае увеличилась до 2,51 процента, сообщил Росстат

В минувшем мае годовая инфляция в России ускорилась до 2,51 %, сообщил 9 июня Росстат. В апреле этот показатель составлял 2,31 %.

По сравнению с апрелем цены в мае выросли на 0,31 %. Это больше, чем годом ранее, когда за аналогичный период стоимость товаров увеличилась на 0,12 %. При этом в минувшем месяце рост цен более чем на 0,5 % был отмечен в 19 регионах России. В Петербурге сообщается о подорожании на 0,3 %, в Москве — на 0,4 % (с начала года 2,4 % и 2,5 % соответственно).

Продукты питания в целом по стране подешевели на 0,31 % относительно их стоимости в апреле, утверждает Росстат. При этом сахар-песок подорожал на 6,04 %, а охлажденные и мороженные куры — на 5,41 %. В то же время куриные яйца подешевели на 6,89 %, плодовоовощная продукция — на 3,8 %, а подсолнечное масло — на 1,88 %.

Телерадиотовары подешевели на 3 %, электротовары и прочие бытовые приборы — на 0,75 %. В то же время бензин подорожал на 0,95 %, стройматериалы и табачные изделия — на 0,74 %, а ткани и медикаменты — на 0,29 %.

Что касается услуг, то среди подорожавших можно выделить зарубежный туризм (на 3,83 %), пассажирский транспорт (на 3,46 %) и санаторно-оздоровительные (на 2,03 %).

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