Естественная убыль населения в России в январе-апреле оказалась ниже, чем годом ранее

За первые четыре месяца 2023 года в России родились 407,2 тысячи младенцев, при этом за тот же период было зафиксировано 595,7 тысяч смертей, говорится в опубликованном 9 июня отчете Росстата о естественном движении населения.

"Естественная убыль составила 188 505 человек, что на 39,42 % меньше, чем за январь-апрель 2022 года", — отметили в статистической службе.

Также за первые четыре месяца в стране было зарегистрировано почти 220 тысяч браков при более чем 216 тысячах разводов. Смертность в описываемый период сократилась на 18,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рождаемость уменьшилась на 3,1 %. При этом младенческая смертность уменьшилась на 12,9 %.