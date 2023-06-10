Кабмин дополнил список жизненно важных препаратов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее перечень жизненно важных препаратов (ЖНВЛП), о чем сообщается на сайте федерального правительства.

Среди добавленных позиций - старые препараты в новой лекарственной форме. Например, глекапревир+пибрентасвир, созданный для детей с гепатитм C, включен в список в виде гранул в оболочке.

Кроме того, обезболивающее "Просидол" и сапроптерин для больных фенилкетонурией в перечень включили в новом виде - в виде рассасываемых таблеток.

Всего список ЖНВЛП насчитывает более восьмисот наименований. Цены на них регулируются государством.