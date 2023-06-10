Возле здания СПбГУ установят памятник министру царского правительства Уварову

Рядом со зданием Двенадцати коллегий в Петербурге 14 июня установят закладной камень будущего памятника. Монумент будет посвящен бывшему министру просвещения Сергею Уварову, занимавшему этот пост при императоре Николае I во второй трети позапрошлого века. Об этом сообщил комитет по культуре.

Закладка камня, на которую обещают прибыть действующий министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Александр Беглов, станет частью Петербургского международного экономического форума.

Инициатором установки памятника выступило возглавляемое Владимиром Мединским Российское военно-историческое общество.

Сергей Уваров (1786-1855) прославился своей идеологической триадой "православие - самодержавие - народность".