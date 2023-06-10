СК и Росгвардия объединят усилия в деле подготовки кадров

Руководители Следственного комитета и Росгвардии подписали соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров, о чем сообщает пресс-служба СК.

Силовые ведомства намерены обмениваться "учебной, методической, научной и иной информацией, представляющей интерес".

Впредь обе структуры будут участвовать в совместных мероприятиях различного профиля и, в частности, заниматься написанием совместных научных трудов.

Вместе также предполагается решать различные проблемы. Объединение усилий призвано повысить "интеллектуальный потенциал" в сфере подготовки сотрудников.