Миронов призвал не нагружать школьников "семьеведением"

Лидер справедливороссов Сергей Миронов выступил с категорическим осуждением введения нового школьного предмета под названием "семьеведение". Инициативу, направленную на прививание так называемых традиционных семейных ценностей, в том числе продвигает Институт изучения детства, семьи и воспитания. К ней благосклонно отнеслось Министерство просвещения.

"Что вы делаете? Оставьте детей в покое! И школьную программу тоже. У детей и так большая нагрузка, а программа не резиновая", - заявил депутат через свою пресс-службу.

Для изучения подобных дисциплин занятость, с его точки зрения, огромная не только у школьников, но и учителей, многие из которых и так страдают от профессионального выгорания. Вместе с тем Миронов убежден, что появление нового предмета не найдет понимания и одобрения у родителей учащихся. Школьных часов, по его мнению, и так не хватает на изучение базовых дисциплин.