ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:59

Производитель средств гигиены Zewa и Libresse объявил об уходе с российского рынка

фото ЗакС политика Производитель средств гигиены Zewa и Libresse объявил об уходе с российского рынка

Шведская компания Essity, выпускающая средства гигиены, опубликовала заявление о сворачивании своей коммерческой деятельности в России. Движение в этом направлении началось еще в прошлом году, говорится в релизе, на который обратил внимание "Коммерсант".

Представители Essity утверждают, что им уже удалось договориться о продаже активов с российскими чиновниками и даже найти покупателя, которого пока не называют. Ориентировочные сроки завершения сделки - второй квартал нынешнего года.

Фирма, в частности, производит туалетную бумагу Zewa, прокладки Libresse и памперсы Libero.

фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама