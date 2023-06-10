Производитель средств гигиены Zewa и Libresse объявил об уходе с российского рынка

Шведская компания Essity, выпускающая средства гигиены, опубликовала заявление о сворачивании своей коммерческой деятельности в России. Движение в этом направлении началось еще в прошлом году, говорится в релизе, на который обратил внимание "Коммерсант".

Представители Essity утверждают, что им уже удалось договориться о продаже активов с российскими чиновниками и даже найти покупателя, которого пока не называют. Ориентировочные сроки завершения сделки - второй квартал нынешнего года.

Фирма, в частности, производит туалетную бумагу Zewa, прокладки Libresse и памперсы Libero.

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