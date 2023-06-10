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Новости 16:26

"По понятным причинам цифры не называем": Ведерников подтвердил новые потери в зоне СВО

фото ЗакС политика "По понятным причинам цифры не называем": Ведерников подтвердил новые потери в зоне СВО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал информацию о новых потерях в стане 1009-го полка, составленного из мобилизованных в регионе и участвующего в зоне военной спецоперации.

Чиновник подтвердил гибель командира подразделения Владимира Кузнецова. В целом, по его оценке, за последнее время безвозвратные потери были небольшими.

"Были серьезные обстрелы, были налеты диверсантов. <...> О раненых и попавших в плен. По понятным причинам цифры не называем", - произнес Ведерников в видеоролике, выложенном в его Telegram-канале.

Говоря о взятых в плен псковских бойцах, губернатор заметил, что гарантий их возвращения никто пока дать не может.


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