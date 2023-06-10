Осенью в Приморском районе Петербурга появится Молодежный сквер

В Петербурге подходит к концу благоустройство новой зеленой зоны, которую начали создавать в прошлом году на месте пустыря по инициативе местных жителей. Будущий Молодежный сквер на проспекте Сизова 10 июня посетил губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного. Он напомнил, что Приморский район имеет самую высокую плотность населения и потому нуждается в зеленых насаждениях.

На сегодняшний день готовы спортивные площадки, велосипедные парковки, уличная мебель, скейт-парк и система освещения. Общественное пространство уже полно деревьев и цветов.

Подрядчику предстоит провести монтаж навесов и специальных конструкций для любителей рисовать граффити. Полностью работы должны завершиться к октябрю.

фото: gov.spb.ru