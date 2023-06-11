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Новости 10:35

Девочка сломала ногу из-за обрушения трибун цирка в Ленобласти

фото ЗакС политика Девочка сломала ногу из-за обрушения трибун цирка в Ленобласти

В посёлке Токсово Ленобласти накануне обрушились трибуны передвижного цирка: как итог, 6-летняя девочка сломала ногу, передаёт 47news.

Пострадавшей потребовалась госпитализация. Кроме того, лёгкие травмы получил 6-летний мальчик.

В пресс-службе администрации Ленобласти известили о семи пострадавших, пятеро из которых - несовершеннолетние.

По факту обрушения трибун возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).


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