Девочка сломала ногу из-за обрушения трибун цирка в Ленобласти

В посёлке Токсово Ленобласти накануне обрушились трибуны передвижного цирка: как итог, 6-летняя девочка сломала ногу, передаёт 47news.

Пострадавшей потребовалась госпитализация. Кроме того, лёгкие травмы получил 6-летний мальчик.

В пресс-службе администрации Ленобласти известили о семи пострадавших, пятеро из которых - несовершеннолетние.

По факту обрушения трибун возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).