Беглов побывал в гостях у отдыхающих в Петербурге школьников из Мариуполя

Петербургский градоначальник Александр Беглов побывал в лагере "Дружных", в который приехала первая смена школьников из Мариуполя. Сообщение приведено в Telegram-канале губернатора.

По словам Беглова, детей вдохновляют "мирная жизнь и большой объём работ", проводимых в Мариуполе.

"В инженерно-технологической школе № 777 для них разработали насыщенную тематическую программу – робототехника, 3D-моделирование, встречи с представителями наших предприятий и вузов", - поделился губернатор.

Во вторую смену приедут мариупольские выпускники, которые должны принять участие в "Алых парусах".

Во вторую смену в лагерь "Дружных" приедут 487 выпускников из школ Мариуполя, а также 58 выпускников из ДНР.