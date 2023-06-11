Петербург получил новую партию уборочной техники

В петербургском комитете по благоустройству рассказали, что в город привезли пять современных вакуумно-подметальных машин, которые были произведены на Калужском заводе. Обзор новой техники приведён в паблике комблага в соцсети "ВКонтакте".

Подобные машины в Петербурге уже эксплуатируются, уточнил глава комитета Василий Пониделко. Они хорошо себя зарекомендовали, и потому власти приняли решение купить ещё партию аналогичных. Техника маневренна, быстро передвигается по улицам и обеспечивает качественную уборку.

Петербургу для полной укомплектовки необходимо ещё не менее 265 единиц уборочных машин разных типов.

"Самая главная задача – купить максимально хорошую технику, которая представлена сегодня на рынке. Конечно, это техника российских производителей и наших близких партнеров – белорусов", – заключил Пониделко.