Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на дни ПМЭФ

Холодный циклон отступил от Петербурга, в связи с чем в ближайшие дни в город придёт теплая погода, о чём сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своём Telegram-канале.

В среднем с начала июня температура города держалась ниже климатической нормы на отметке +11,9 градусов.

"Холоднее в последние десятилетия было только в том самом холодном 2017 году, когда и весны-то не было, а в первой [июньской] декаде 2017 года средняя температура составляла +11,4 градуса, или на 3,3 градуса ниже нормы. За последние почти 40 лет холоднее (+10,8 градуса) в первой декаде [июня] было только в 1985 году", — поделился Колесов.

Уже завтра, 12 июня, в Петербурге должно потеплеть до +23 градусов, а во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) столбики термометров будут показывать до +26 градусов.