Комздрав: За последние 50 лет в Петербурге пятикратно выросло число людей с диабетом

За последние 50 лет в Петербурге в пять раз увеличилось число граждан, больных сахарным диабетом, информирует пресс-служба комитета по здравоохранению.

На сегодняшний день в городе официально зафиксировано 168 115 пациентов с данным диагнозом.

Примечательно, но на статистику также повлияло качество оказываемых медицинских услуг: петербуржцы с диабетом стали жить дольше, в связи с чем пропорционально увеличилось их количество.

Большая часть пациентов (92%) болеют сахарным диабетом 2-го типа. Среди всех пациентов 69% получают сахароснижающие препараты в таблетках, 23% — инсулинотерапию, 8% — монодиетотерапию. Федеральными льготниками из них являются чуть больше трети, а оставшиеся 64% получают региональную поддержку.