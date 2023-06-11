На территории Херсонской области три языка признали официальными

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ, согласно которому на территории данного региона три языка признаются официальными. Это русский, украинский и крымско-татарский. Об этом сообщается в Telegram-канале чиновника.

"Установить, что на территории Херсонской области наряду с русским языком в официальных сферах общения в местностях компактного проживания соответствующего населения может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов Херсонской области — также крымско-татарский язык", - следует из указа.

В документе говорится о том, что жители нового региона РФ могут на своё усмотрение пользоваться обозначенными выше языками "в качестве языков общения, воспитания, обучения и творчества".

Напомним, что официально РФ приняла в свой состав ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области 30 сентября прошлого года.