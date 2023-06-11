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Новости 16:30

На территории Херсонской области три языка признали официальными

фото ЗакС политика На территории Херсонской области три языка признали официальными

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ, согласно которому на территории данного региона три языка признаются официальными. Это русский, украинский и крымско-татарский. Об этом сообщается в Telegram-канале чиновника.

"Установить, что на территории Херсонской области наряду с русским языком в официальных сферах общения в местностях компактного проживания соответствующего населения может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов Херсонской области — также крымско-татарский язык", - следует из указа.

В документе говорится о том, что жители нового региона РФ могут на своё усмотрение пользоваться обозначенными выше языками "в качестве языков общения, воспитания, обучения и творчества".

Напомним, что официально РФ приняла в свой состав ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области 30 сентября прошлого года.

 


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