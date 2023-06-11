Жители города под Калининградом требуют у Путина отставки мэра из-за введения одностороннего движения на улицах

Жители города Пионерский, расположенного в Калининградской области, создали петицию с требованием отставки мэра Леонида Шибаева. Прошение, оформленное пока в электронном виде, адресовано президенту РФ Владимиру Путину, сообщается в местном Telegram-канале.

Поводом для создания петиции стало решение Шибаева ввести на 12 городских улицах одностороннее движения. По мнению жителей Пионерского, городской глава, утверждая соответствующее нововведение, действовал в интересах застройщиков. Одностороннее движение в Пионерском, считают жители, существенно ухудшит городскую логистику, грозит заторами на дорогах и в целом плохо скажется на качестве жизни людей.

Мэр и совет депутатов упразднили право горожан на участие в местном самоуправлении, указывается в петиции. Власти никак не отзываются на протесты, называя их "раскачиванием обстановки небольшой группой из пяти человек".