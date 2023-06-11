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Новости 17:54

Распылившую в Мариинском театре перцовый баллончик москвичку отправили в ИВС

фото ЗакС политика Распылившую в Мариинском театре перцовый баллончик москвичку отправили в ИВС

Октябрьский райсуд Петербурга отправил в изолятор временного содержания на семь суток жительницу Москвы Елену Богданчикову, которая распылила перцовый баллончик в стенах Мариинского театра. О решении инстанции рассказывает в воскресенье, 11 июня, объединённая пресс-служба городских судов.

Москвичка получила неделю в ИВС по административной статье о мелком хулиганстве.

Днём ранее Богданчикова "выражалась грубой нецензурной бранью" в ходе спектакля "Лебединое озеро": женщина скандалила, приставала к гражданам и размахивала руками, известили в судебной пресс-службе.

По версии адвоката подсудимой, на совершение правонарушения Богданчикову подтолкнуло "сильное душевное волнение", вызванное конфликтом с соседями по партеру. Дело в том, что женщина снимала постановку на телефон.

В суде допросили дочь Богданчиковой, которая объяснила, что им с матерью понадобились телефоны для увеличения изображения, так как с 17-го ряда им было мало что видно из происходившего на сцене. Из-за этого между зрителями и разгорелся спор, закончившийся распылением перцового баллончика.


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