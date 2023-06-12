Беглов: Россия вновь в числе держав, с мнением которых нельзя не считаться

Петербургский губернатор Александр Беглов выпустил обращение к согражданам, приуроченное ко Дню России. В своем поздравлении он заявил об огромных успехах, которых страна достигла в науке, экономике и социальной сфере.

Перечисленные достижения Беглов связывает с персоной действующего президента, а также с "трудом, целеустремленностью и отдачей" россиян.

"Современная независимая, сильная и свободная Россия вновь в числе держав, с мнением которых нельзя не считаться. Не всем это нравится", - отметил глава города.

После этих слов Беглов переключился на тему военной спецоперации. С его точки зрения, через украинский конфликт коллективный Запад безуспешно пытается удержать так называемый однополярный мир.