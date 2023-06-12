Пацифистский пикет обернулся для петербуржца штрафом и арестом

Во время праздничных мероприятий 9 мая в Петербурге одиночную пацифистскую акцию провел активист по имени Артур Марабян. Спустя месяц об этом сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Задержали пикетчика с использованием силы. На Марабяна составили сразу два протокола — о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) и о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП). По первому ему выписали штраф в 30 тысяч рублей, а по второму назначили десять суток спецприемника.

Сегодня активист находится на свободе.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов