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Новости 12 июня, 17:58

Участники марафона в поддержку политзаключенных собрали более 23 млн рублей

фото ЗакС политика Участники марафона в поддержку политзаключенных собрали более 23 млн рублей

Находящиеся в эмиграции журналисты, активисты. политики и общественные деятели в День России 12 июня проводят онлайн-марафон "Ты не один", призванный помочь российским политзаключенным.

Акция по сбору денег началась в 9 утра и продлится до 22 часов вечера. На момент выхода этой новости ее участники смогли собрать свыше 23 млн рублей. Средства пойдут в пользу семей политзаключенных и на оплату судебных штрафов и адвокатских услуг.

В середине дня у держателей российских банковских карт появились проблемы с пожертвованиями. Своей заслугой случившееся назвал сотрудник Russia Today Константин Придыбайло: он попросил у сервиса DonatePay заблокировать возможность денежных переводов в рамках акции и добился своего. 


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