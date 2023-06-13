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Новости 10:51

Староверы попросили у Смольного отдать им здание городского КВД на набережной Волковки

фото ЗакС политика Староверы попросили у Смольного отдать им здание городского КВД на набережной Волковки

Представители невской общины Древлеправославной Поморской церкви обратились в комитет имущественных отношений с просьбой предоставить им в собственность здание кожно-венерологического диспансера, расположенного на набережной реки Волковки, 3, лит. А.

Изначально в доме, на который претендуют староверы, находился Главный корпус Волковской богадельни, возведённый в 1880-1882 годах по проекту архитекторов Фёдора Габерцетеля и автора проекта здания тюрьмы "Кресты" Антония Томишко. Объект признан памятников регионального значения. Площадь здания составояет 5,8 тысяч кв. метров.

До 1930-х годов в доме находилась богадельня и моленная с куполами, расположенными внутри двора. Впоследствии их убрали и произвели перепланировку объекта. 

По мнению староверов, Волковскую богадельню возводили для богослужений как молитвенный дом, а под благотворительные нужды его отдали после расширения. В связи с этим представители религиозной общины считают, что могут претендовать на здание согласно 327-ФЗ.


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