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Новости 12:28

С 15 июня на Смольной набережной на месяц изменят схему движения транспорта

фото ЗакС политика С 15 июня на Смольной набережной на месяц изменят схему движения транспорта

Начиная с 15 июня на Смольной набережной начнутся строительные работы, из-за которых в течение месяца будет изменена схема движения автотранспорта, информирует пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

В период с 15 июня по 19 июля ограничат проезд по Смольной набережной от Водопроводного переулка до улицы Смольного. На обозначенном участке продолжаются работы по прокладке электрокабеля.

В целом комплекс работ на набережной должен продлиться до 30 сентября, за исключением периода с 20 по 30 июля.


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