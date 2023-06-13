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Новости 12:55

Бастрыкин заинтересовался ситуацией с продажей чердака в Доме со шпилем на Московском

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался ситуацией с продажей чердака в Доме со шпилем на Московском

Руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина уведомят о ходе ситуации с возможной продажей чердака на знаменитом Доме со шпилем, расположенным на Московском проспекте, 190. Следком инициировал доследственную проверку.

Продажа чердака крайне беспокоит жителей дома-памятника неоклассицизму. После проведения торгов, надстройка может перейти в частные руки, который, как полагают петербуржцы, проведёт ремонт и повредит несущие конструкции в здании.

По версии жильцов дома, администрация Северной столицы могла неправомерным образом национализировать общедомовое имущество, не проводив перед этим собрания собственников.


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