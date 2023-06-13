Комздрав Петербурга объявил о начале недели отказа от алкоголя

Начиная с 12 по 18 июня в Петербурге объявлена неделя отказа от употребления спиртных напитков, информирует пресс-служба комитета по здравоохранению.

В ведомстве привели данные, согласно которым из-за алкоголя 69% смертей вызваны циррозом печены, 61% – вследствие кардиомиопатии и инфарктов, а также 47% ввиду панкреатита.

В то же время в комздраве сообщили, что в России "были приняты меры", благодаря которым употребление спиртного "снижается".

"Потребление алкоголя – это всегда риск. Нельзя рекомендовать человеку потреблять тот или иной вид алкогольной продукции: безопасный градус – ноль", - напомнили в комитете.