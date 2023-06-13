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У метро "Волковская" восстановили дом, в котором поселятся молодые семьи из Петербурга

фото ЗакС политика У метро "Волковская" восстановили дом, в котором поселятся молодые семьи из Петербурга

Молодым семьям из Петербурга вручат ключи от квартир в отреставрированном доме по Задворской улице, 2, в рамках программы "Доступное жильё", информирует пресс-служба Смольного.

Недвижимость в обозначенном доме будет предоставляться на особых условиях: горожанам дадут беспроцентную рассрочку на 20 лет по льготной стоимости квадратного метра, а первоначальный взнос составит всего 10%.

"Молодым семьям, покупающим квартиры по программе "Доступное жильё", стараемся выделять прошедшие капитальный ремонт дома в районах с развитой инфраструктурой", - высказался по случаю петербургский глава Александр Беглов.

Здание на Задворской располагается напротив от метро "Волковская". Его возвели в середине XX века для работников треста "Строймеханизация" в качестве ведомственного общежития.

Внутри здания всё ещё продолжается капремонт. На данном этапе строители завершили монтаж и заливку железобетонных конструкций межэтажных перекрытий и приступили к штукатурным работам.


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