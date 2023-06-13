Забег в рамках ПМЭФ ограничит движение в центре Петербурга

Легкоатлетический забег "Мы вместе" состоится утром 15 июня в центре Петербурга, в связи с этим Смольный объявил о вводимых ограничениях в движении транспорта. Само мероприятие пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как сообщили в комитете по транспорту, начиная с 00:00 до 23:59 среды, 14 июня, вводится полный запрет остановки машин на Адмиралтейском проспекте между Сенатской площадью и Вознесенским проспектом, а также в проезде вдоль Исаакиевской площади между Адмиралтейским проспектом и Малой Морской улицей. Кроме того, там же вводится запрет движения, причем для упомянутого проезда и отрезка Адмиралтейского проспекта со стороны Александровского сада он будет действителен до 07:00 пятницы, 16 июня.

В четверг будет введен запрет остановки транспорта на 11 участках городских дорог, при этом на 29 улицах в центре с 05:00 до 07:00 будет временно прекращено движение.

Также до 00:00 14 июня и с 05:00 до 07:00 15 июня будут изменены трассы 10 автобусных и семи троллейбусных маршрутов.