В Петербурге может появиться трасса с новым мостом через Неву и эстакадой над Удельным парком

Смольный хочет подписать соглашение о строительстве трассы М-7 в рамках Международного экономического форума (ПМЭФ). Предполагается, что в будущем в рамках данного проекта появится ещё один мост через Неву с эстакадой над Удельным парком, информирует "Фонтанка".

Какая-либо конкретика в документе, на который ссылается издание, не приводится. При этом в проекте соглашения указывается, что магистраль проляжет от Шпалерной улицы до Выборгского шоссе с мостом в створе Арсенальной улицы.

Новая транспортная артерия, по замыслу авторов, должна в дальнейшем разгрузить Выборгское шоссе, проспект Энгельса и Большой Сампсониевский проспект.

Трассу сделают платной для передвижения.

Отметим, в прошлом сентябре руководитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрей Левакин рассказывал, что проектирование трассы М-7, затрагивающей при строительстве участок Удельного парка, не осуществляется.