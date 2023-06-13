Манилова оценила стоимость реставрации Домика Петра I

Стоимость работ по реставрации деревянного Домика Петра I может составить до 400 миллионов рублей, предположила 13 июня генеральный директор Русского музея Алла Манилова. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам XVI Международного петровского конгресса.

В своем выступлении Манилова сообщила о подготовке большой научной реставрации здания на Петровской набережной, которое традиционно считается первым жилым зданием Петербурга. Сейчас специалисты завершили обследование здания, однако сроки работ глава музея называть не стала, сославшись на то, что свою роль здесь сыграет вопрос финансирования.

"Финансирование будет приближаться к 400 миллионам рублей. Это крупная сумма, но это в планах Русского музея, и это непременно будет сделано", — цитирует Манилову ТАСС.

Деревянный домик был построен солдатами-плотниками близ Троицкой площади за три дня в 1703 году для императора Петра I. Здание защищено кирпичным "коробом" первой половины XIX века. Сейчас внутри него находится музей.

Фото: Русский музей (скриншот видеозаписи)/ "ВКонтакте"