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Новости 18:12

Путин учредил в РФ новый праздник — День военной присяги

фото ЗакС политика Путин учредил в РФ новый праздник — День военной присяги

Новый закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, устанавливает в стране новый праздник, который будет отмечаться 21 ноября, — День военной присяги. С документом можно ознакомиться на портале правовой информации.

Новая памятная дата, как указывается в документе, должна способствовать пробуждению в гражданах "духа преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу".

Как отметили авторы инициативы, 21 ноября выбрано неслучайно: именно в этот день в 1721 году был издан указ Петра I "О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу".

Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение Госдумы в 2019 году. 


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