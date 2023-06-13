Путин учредил в РФ новый праздник — День военной присяги

Новый закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, устанавливает в стране новый праздник, который будет отмечаться 21 ноября, — День военной присяги. С документом можно ознакомиться на портале правовой информации.

Новая памятная дата, как указывается в документе, должна способствовать пробуждению в гражданах "духа преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу".

Как отметили авторы инициативы, 21 ноября выбрано неслучайно: именно в этот день в 1721 году был издан указ Петра I "О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу".

Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение Госдумы в 2019 году.