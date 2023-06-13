Ленобласть заключила соглашение с ИТМО о внедрении инновационных разработок в региональные заводы

Фонд развития промышленности Ленобласти заключил с Центром трансфера технологий петербургского ИТМО соглашение о двустороннем сотрудничестве, в ходе которого на производственных площадках региона будут внедрены инновационные разработки. Об этом информирует пресс-служба администрации Ленобласти.

Благодаря нововведению в производственные площадки региона будет интегрировано оборудование, позволяющее увеличить как минимум конкурентоспособность локальных компаний.

Всем областным предпринимателям, желающим принять участие в кампании, предложили обратиться в региональный центр инжиниринга.