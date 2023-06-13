Комтранс запустит дополнительные автобусы в связи с закрытием "Пионерской"

Начиная с 13 июня на Коломяжском проспекте стартовали работы по установке дорожных знаков "Остановка запрещена", рассказали в петербургском комитете по транспорту. Это связано с предстоящим закрытием станции метро "Пионерская", принятые меры должны обеспечить бесперебойную работу наземного транспорта.

Завершение работ намечено на 15 июня, тогда же дорожные знаки вступят в действие.

В период ремонта "Пионерской" пассажиров будут обслуживать 29 маршрутов, следующих к станциям метро "Комендантский проспект", "Черная речка", "Удельная" и "Старая Деревня". Из них 23 маршрута будут автобусными, еще по три придется на троллейбусные и трамвайные маршруты.

Из числа автобусных маршрутов три будут новыми. Речь идет о № 76 ("БКЗ "Октябрьский" — Арцеуловская аллея"), № 237М ("Ст. метро "Черная речка" — Новоколомяжский проспект") и о № 267М ("Ст. метро "Черная речка" — ЖК "Новоорловский"). Помимо этого, до станции метро "Удельная" будет продлен маршрут № 235, а автобусные маршруты № 227 и 219 вместе с трамвайным № 18 будут усилены.

Всего в будние дни на линию будут выходить почти 400 единиц техники, сообщили в комтрансе. По выходным пассажиров будут обслуживать около 330 транспортных средств.

Фото: Комитет по транспорту/ "ВКонтакте"