Минобороны подписало контракты с десятком добровольческих организаций

Российское Министерство обороны заключило договоры с десятью добровольческими формированиями, о чем сообщает ТАСС. Новые официальные партнеры министерства будут действовать в зоне проведения военной спецоперации.

"Личным составом добровольческих формирований решение о повышении их статуса, в первую очередь предоставлении таких же льгот, которые предоставлены всем военнослужащим, было принято с большим одобрением", - рассказал генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

Одна из бригад, подписавших соглашение, носит название "Терек". Ее представитель утверждает, что состоящие в ней добровольцы и раньше стояли "на передовых линиях". Подписание контракта воспринимается им как забота государства.