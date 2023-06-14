Беглов подтвердил планы запустить в ближайшие 10 лет 20 станций метро

В Смольном надеются, что в ближайшие десять лет в Петербурге будет запущено 20 новых станцией метрополитена и реконструированы ещё 12 существующих. Об этом сообщил градоначальник Александр Беглов в интервью ТАСС.

"Президент России поставил чёткие задачи по развитию метрополитена Санкт-Петербурга. До 2032 года нам предстоит построить 20 новых и реконструировать 12 существующих станций метро", — поделился планами Беглов.

Для того, чтобы цель была достигнута, Обуховский завод заключил контракт с "Метростроем Северной столицы" на изготовление двух дополнительных тоннелепроходческих щитов диаметром 5,63 м, двух щитов для прокладки наклонных ходов и ещё семи тоннельных станционных блокоукладчиков.

Напомним, что над продолжением тоннеля к новым станциям на зелёной ветке "Богатырская" и "Каменка" работает щит "Надежда". Ему предстоит пройти около 5 км.