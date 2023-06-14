Смертельное падение петербуржцев с крыши гостиницы привело к реальному сроку

Ленинский районный суд Петербурга приговорил к четырем с половиной годам колонии-поселения Ксению Грачеву, которую признали виновной в оказании небезопасных услуг, приведшему к смерти двоих людей (ч. 3 ст. 238 УК).

Инцидент имел место осенью 2018 года. Тогда фигурантка занимала должность заместителя гендиректора ООО "Приятного аппетита" и была ответственной за организацию общественного питания в ресторане, расположенном в здании гостиницы "Азимут" (ПАО "Гостиница "Советская").

Суд установил, что Грачева знала о непригодном состоянии крыши шестого этажа дома, на которую вышли и с которой упали и разбились два клиента. Своей вины подсудимая не признала.

Наказание женщина начнет отбывать только в 2033 году, поскольку воспитывает малолетнего ребенка.