Суд в Москве отказался лишать певицу Земфиру* статуса иноагента

Замоскворецкий райсуд признал законным присвоение певице Земфире* статуса иностранного агента, лишать её этого "звания" не стали, передаёт Telegram-канал Baza.

В материалах дела сообщается, что исполнительница получала "финансирование от ирландской организации" и критиковала военную спецоперацию.

Критические заметки о СВО правоохранители нашли на сайте Земфиры*, на её YouTube-канале и на странице "ВКонтакте". В то же время Минюст не предоставил доказательств, что именно певица распространяла эти записи.

Отдельно в ведомстве отметили, что Земфира* неоднократно получала деньги от иностранных источников — в том числе от ирландской кредитной организации.

*Минюст внёс Земфиру Рамазанову в единый реестр иноагентов