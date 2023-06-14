ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:39

По трассе М-11 "Нева" из Петербурга в Москву отправились три беспилотных КамАЗа

фото ЗакС политика По трассе М-11 "Нева" из Петербурга в Москву отправились три беспилотных КамАЗа

В первый день работы Петербургского международного экономического форума, 14 июня, по трассе М-11 "Нева" в Москву отправились три беспилотных грузовых автомобиля КамАЗ. Машины под наблюдением двух пилотов доставят в столицу реальные грузы. Они также изучат состояние трассы и отработают алгоритмы программного обеспечения и сенсоров.

Кабина, как пишет "Фонтанка" с места событий, на данном этапе разработки выглядит как обычно: внутри есть руль и сидения для водителей. Последние возьмут на себя объезд трассы под Тверью и заезды на дозаправку.

На сегодняшний день беспилотные КамАЗы используются для работы на закрытых территориях, обычно на производствах.

В будущем году на дороги должны выйти ещё 12 машин на беспилотном управлении. Курирует проект Минтранс.

Фото: kamaz.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама