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Новости 13:14

У прокуратуры возникли претензии к управлению многоэтажкой на юго-западе Петербурга

фото ЗакС политика У прокуратуры возникли претензии к управлению многоэтажкой на юго-западе Петербурга

Сотрудники петербургской прокуратуры проверяют жалобы на качество предоставляемых коммунальных услуг в доме №78/1 по Ленинскому проспекту, о чем сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Правоохранители в ходе инспекции выявили множественные протечки и неудовлетворительное состояние труб. Утверждается, что коммунальщики при управлении многоэтажкой допустили грубые нарушения закона.

Прокуратура установила, что диспетчерская служба реагирует на вызовы неоперативно. Это было зафиксировано в день коммунальной аварии 7 июня. Кроме того, в доме сломался лифт, который длительное время не чинили. 

По окончании надзорных мероприятий действиям управляющей компании дадут правовую оценку.


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