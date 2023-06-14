У прокуратуры возникли претензии к управлению многоэтажкой на юго-западе Петербурга

Сотрудники петербургской прокуратуры проверяют жалобы на качество предоставляемых коммунальных услуг в доме №78/1 по Ленинскому проспекту, о чем сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Правоохранители в ходе инспекции выявили множественные протечки и неудовлетворительное состояние труб. Утверждается, что коммунальщики при управлении многоэтажкой допустили грубые нарушения закона.

Прокуратура установила, что диспетчерская служба реагирует на вызовы неоперативно. Это было зафиксировано в день коммунальной аварии 7 июня. Кроме того, в доме сломался лифт, который длительное время не чинили.

По окончании надзорных мероприятий действиям управляющей компании дадут правовую оценку.