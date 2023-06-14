Сеть магазинов Decathlon должна "Лету" свыше 140 млн рублей из-за простаивающих площадей

Французская сеть магазинов спорттоваров Decathlon имеет задолженность перед петербургским торговым центром "Лето" в сумме свыше 140 млн рублей. Это следует из решения Московского арбитражного суда, выдержки из которого приводит ТАСС.

"Суд решил: взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ОКТОБЛУ" (юрлицо Decathlon) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СПБ-ЛЕТО" 121 385 000 руб. 00 коп. штрафа за самовольное закрытие помещений, 22 058 837 руб. 24 коп. штрафа за непредоставление банковской гарантии", — говорится в документе.

Кроме того, с сети взыскали 200 тысяч рублей государственной пошлины. У компании есть месяц на обжалование решение суда.

Напомним, что Decathlon решил закрыть свои российские магазины в марте 2022 года. В начале января текущего года сообщалось, что компания ищет покупателей на своим магазины. По оценке гендиректора аналитической компании INFOLine Ивана Федякова, стоимость российских активов Decathlon оценивается в порядка 13-15 млрд рублей.