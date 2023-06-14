СПбГУ договорился о совместной работе с военно-патриотическим центром

Санкт-Петербургский государственный университет на полях Петербургского международного экономического форума 14 июня подписал соглашение о сотрудничестве с центром военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

Согласно договору, стороны займутся совместным военно-патриотическим воспитанием обучающихся. СПбГУ и "Авангард" проведут соревнования и просветительские мероприятия.

"В Университете молодой человек не только обогащается интеллектуально, но и нравственно — он находит здесь собственные ориентиры, которые будут в течение всей жизни помогать ему развиваться. Вот почему роль Университета, педагогов и наставников особенно сегодня становится так велика: в том числе в наших руках сосредоточена ответственность за их военно-патриотическое воспитание, любовь к своей Родине и своей земле", - заявила первый проректор СПбГУ, и. о. ректора СПбГУ Елена Чернова.

В СПбГУ уже работает Военный учебный центр, действует поисковый отряд "Ингрия", а также на площадках университета проводят военно-патриотические концерты, экспедиции и другие мероприятия, отметили в вузе.

Фото: пресс-служба СПбГУ