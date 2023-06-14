Участок земли возле Кантемировского моста выставили на продажу

Российский аукционный дом (РАД) организовал торги, на которые выставлен участок земли на Выборгской набережной. Заявки от участников принимают до 7 июля, сам аукцион пройдет 10 июля. Стартовая цена объекта - 142 млн рублей. Организаторы торгов отмечают его высокую транспортную доступность.

"Расположение участка на первой линии у воды выгодно подчеркнет любой коммерческий проект. Потенциальный инвестор может построить здесь современный апарт-комплекс, торговый или офисный центр", - считает замглавы департамента продаж РАД в Петербурге Дарья Гончарова.

На территории, с которой открывается вид на Ботанический сад, разрешено строить и общественно-деловые, и жилые здания.

фото: Российский аукционный дом