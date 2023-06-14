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Новости 13:51

Участок земли возле Кантемировского моста выставили на продажу

фото ЗакС политика Участок земли возле Кантемировского моста выставили на продажу

Российский аукционный дом (РАД) организовал торги, на которые выставлен участок земли на Выборгской набережной. Заявки от участников принимают до 7 июля, сам аукцион пройдет 10 июля. Стартовая цена объекта - 142 млн рублей. Организаторы торгов отмечают его высокую транспортную доступность.

"Расположение участка на первой линии у воды выгодно подчеркнет любой коммерческий проект. Потенциальный инвестор может построить здесь современный апарт-комплекс, торговый или офисный центр", - считает замглавы департамента продаж РАД в Петербурге Дарья Гончарова.

На территории, с которой открывается вид на Ботанический сад, разрешено строить и общественно-деловые, и жилые здания.

фото: Российский аукционный дом


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