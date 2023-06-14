Черешню из Мелитополя будут продавать в петербургских магазинах "Лента"

В петербургских магазинах "Лента" будут осуществлять продажу черешни из Мелитополя. При этом первая партия продукции Запорожской области появится в супермаркетах Москвы, рассказал в ходе ПМЭФ-2023 замгендиректора ООО "ПКФ "Мелитопольская черешня" по экономике и финансам Владимир Тарасов.

"Мы законтрактованы с крупнейшими федеральными сетями, у которых есть (магазины, - ред.) и в Петербурге. Как получим запрос на хороший объём и цену, отправим и в Петербург. (Отгружать будем, - ред.) в основном "Ленте", — приводит слова Тарасова "Деловой Петербург".

Первая отгрузка продукции произойдёт на грядущей неделе, партии доедут до полок столичных магазинов в течение двух-трёх дней.

Конкурировать с мелитопольской черешней будет лишь экспортированная из других стран. К сбору плодов, по словам Тарасова, приступили в июне, завершится сезон через месяц. По оценке компании, в этом году должны собрать не менее 500 тонн продукции.