Пушилин в ходе ПМЭФ рассказал о запуске заводов в Мариуполе

Временно исполняющий обязанности руководителя ДНР Денис Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума, которые в эти дни проходит в Северной столице, поделился планами о будущем заводов Мариуполя. Заявление чиновника приводит "Фонтанка". По словам управленца, восстановлению подлежат не все предприятия.

Ключевыми стоят задачи по запуску Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, отметил Пушилин.

"Из самых крупных предприятий завод Ильича разминирован как специалистами МЧС, так и специалистами ВС РФ. Соответственно идёт подготовка к запуску данного мероприятия. Как мы ранее и планировали, завод будет восстановлен и будет работать", - поделился чиновник.

В то же время завод "Азовсталь", на территории которого ранее велись ожесточённые бои, восстановлению не подлежит, там планируют разместить индустриальный парк. Некоторое время назад власти ДНР сообщали, что уже нашли потенциального инвестора для осуществления этих целей. Его имя не конкретизировали.