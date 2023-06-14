За нападение на сотрудницу полиции петербуржцу дали условный срок

Ленинский районный суд Петербурга приговорил к двум годам условного срока Никиту Аксенова, которого признали виновным в оскорблении сотрудницы полиции (ст. 319 УК) и применении силы к ней (ст. 318 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, фигурант признал вину только в первом эпизоде.

Суд установил, что осенью 2021 года Аксенова попытались задержать за мелкое хулиганство, когда он находился в нетрезвом виде. Фигурант оказал сопротивление сотруднице правоохранительных органов, нецензурно выразившись в ее адрес и пригрозив нанести вред ее здоровью.

До оглашения приговора Аксенова содержали под стражей.