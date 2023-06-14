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Новости 15:47

ВТБ намерен перевести все свои банкоматы на отечественное ПО

фото ЗакС политика ВТБ намерен перевести все свои банкоматы на отечественное ПО

Компания ВТБ собирается внедрить отечественное ПО во все свои банкоматы, работа по данному направлению импортозамещения ведётся, проинформировал журналистов в ходе ПМЭФ зампредседателя правления корпорации Анатолий Печатников.

Подавляющее большинство устройств перевели на антивирусы "Лаборатории Касперского" KESS (Kaspersky Embedded Systems Security). Изучается также возможность корректировки презентационного слоя ПО с переводом его на отечественный вариант.

Как отметил Печатников, в банкоматах интегрирован пользовательский интерфейс, зарегистрированный в Минкомсвязи.

"Он отличается значительной функциональностью при разработке, тестировании и внедрении новых решений, снижает потенциальное число сбоев в их работе. Наша основная задача – обеспечить привычно легкий и удобный сервис для клиентов", - заявил Печатников, чьи слова приводит "Петербургский дневник".

В заключение зампредседателя правления ВТБ подчеркнул, что компания систематически обновляет свои банкоматы, которые произведены как в России, так и в "дружественном" Китае.

Напомним, что банк ВТБ находится под западными санкциями из-за СВО.


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