ВТБ намерен перевести все свои банкоматы на отечественное ПО

Компания ВТБ собирается внедрить отечественное ПО во все свои банкоматы, работа по данному направлению импортозамещения ведётся, проинформировал журналистов в ходе ПМЭФ зампредседателя правления корпорации Анатолий Печатников.

Подавляющее большинство устройств перевели на антивирусы "Лаборатории Касперского" KESS (Kaspersky Embedded Systems Security). Изучается также возможность корректировки презентационного слоя ПО с переводом его на отечественный вариант.

Как отметил Печатников, в банкоматах интегрирован пользовательский интерфейс, зарегистрированный в Минкомсвязи.

"Он отличается значительной функциональностью при разработке, тестировании и внедрении новых решений, снижает потенциальное число сбоев в их работе. Наша основная задача – обеспечить привычно легкий и удобный сервис для клиентов", - заявил Печатников, чьи слова приводит "Петербургский дневник".

В заключение зампредседателя правления ВТБ подчеркнул, что компания систематически обновляет свои банкоматы, которые произведены как в России, так и в "дружественном" Китае.

Напомним, что банк ВТБ находится под западными санкциями из-за СВО.