Из-за санкций половина россиян перешла на отечественную косметику

Глава Роскачества Максим Протасов на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о повышении покупательского спроса на отечественную косметику, передает "Интерфакс". После ухода в прошлом году многих зарубежных брендов 47% граждан перешли на отечественные косметические средства.

Новые российские торговые марки стали замечать на рынке две трети соотечественников, добавил он.

При этом имеется и другая тенденция, о которой упомянула модератор дискуссии, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Анна Дычева-Смирнова. По ее сведениям, почти половина сограждан мечтает о возвращении на полки исчезнувших из страны зарубежных товаров по уходу за лицом и телом.

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